Die chaotische Ordnung der Natur: „Here“ von Bas Devos

Vieles, wovon dieser Film erzählt, kann man gar nicht sehen. Nicht weil diese Dinge und Menschen nur in Schilderungen vorkommen, sondern weil der belgische Regisseur Bas Devos es wie bei einer Spurensuche uns überlässt, die Leerstellen mit Bildern zu füllen. Die entgegen dem doppeldeutigen Titel in „Here“ eben nicht hier sind.

„Here“ erzählt eine so einfache Geschichte, dass man sie in zwei Sätzen zusammenfassen kann: Ein in Brüssel lebender rumänischer Bauarbeiter (Stefan Gota) steht kurz davor, seinen Urlaub in der Heimat anzutreten. Auf dem Weg zu seiner Wohnung durch den Wald – sein Auto steht noch in der Werkstatt – trifft er auf eine chinesischstämmige Biologin (Liyo Gong), die Moose studiert und mit ihm ins Gespräch kommt.

Er wisse nicht, ob er ein wenig länger zuhause bleiben wird, erklärt der Mann zuvor seinen Freunden beim Abschied. Er sei müde, könne nicht schlafen. Er besucht seine ebenfalls in Belgien arbeitende Schwester. Aus dem restlichen Gemüse im Kühlschrank kocht er eine Suppe, die er verteilt. Das chinesische Takeaway, in das ihn der Regen treibt, heißt „La Langue Marche“.