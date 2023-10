Die Parodie eines Emanzipationsdramas

Seine bisherigen Filme waren alle nicht ohne Humor, aber so richtig etwas zu Lachen gab es weder in „Dogtooth“ noch in „Killing of a Sacred Deer“ oder zuletzt „The Favourite“. Mit „Poor Things“ kommt Yorgos Lanthimos dem Genre Komödie nun näher als je zuvor. Wobei der Unterschied weniger mit der Zahl an visuellen Gags oder Dialogpointen zu tun hat als mit der Einstellung gegenüber dem Kinobesucher. Wo „Dogtooth“ oder „The Lobster“ es noch ganz darauf abgesehen hatten, dem Zuschauer zwiespältige, durchaus auch unwohle Gefühle zu bereiten, lädt „Poor Things“ gleichsam augenzwinkernd dazu ein, sich zu amüsieren.

Das ist das Geheimnis dieser Adaption einer Parodie auf die viktorianische Gothic Novel vom schottischen Autor Alasdair Gray aus dem Jahr 1992: dass sie so viel Spaß macht, obwohl sie von wirklich grausamen Dingen handelt. Eines davon ist die Genese der Hauptfigur Bella Baxter, gespielt von Emma Stone, deren pietätlose Details erst nach und nach im Film enthüllt werden. Bis dahin überwiegt bereits die Komplizenschaft, die man mit der sympathisch als temperamentvolles Kleinkind auftretenden Frau eingeht, so dass man keinen Anstoß mehr nimmt.