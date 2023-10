Die Wahrheit hinter der Lüge

Am Beginn eine göttliche Ouvertüre. Knapp zwei Minuten lang wabern Nebelschwaden über einen schütter bewaldeten Berghang ins Tal. Mit gewaltigem Donnergrollen kommt irgendwo in Griechenland, irgendwann in den 1980er-Jahren, ein Kind zur Welt. Sein Vater lässt das Neugeborene allein zurück, um die sterbende Mutter zu retten. Vergebens. Ein Samariter und seine Frau adoptieren den Buben. Sie nennen ihn Jon. Viele Jahre später wird der leibliche Vater, kaum verändert, durch die Hände seines Sohnes, den er nie mehr sah, zu Tode kommen.

„Music“ von Angela Schanelec ist eine Ödipus-Paraphrase und ein Liebesfilm. Ein Musikfilm in dem Sinn, dass Lieder und die Macht des Gesangs in ihm eine wesentliche Rolle spielen. Und wie alle Filme Schanelecs stellt er eine Herausforderung dar, die man unbedingt annehmen sollte. Was nicht bedeutet, dass Schanelecs verdichtete Erzählungen – fälschlicherweise oft als „sperrig“ bezeichnet – eine Hürde darstellten. Sie widersetzen sich bloß jener Konformität, der sich auch das Kino weitgehend angepasst hat.