Ein wahrer Höllentrip

Erwin Leder schafft es in „Angst“, der Bestie ein menschliches Gesicht zu verleihen (Foto: Filmarchiv Austria)

Dass das Filmarchiv Austria seine Viennale-Reihe mit österreichischen Filmen der 80er-Jahre nach Hansi Langs New-Wave-Hit „Keine Angst“ betitelt hat, wirkt schon fast etwas zynisch. Ist doch die zentrale Wiederentdeckung, mit der die Filmschau aufwarten kann, das verstörende Porträt eines Serienmörders: Gerald Kargls „Angst“ (1983).

Dieser Film, der den Zuschauer auf einen wahren Höllentrip mitnimmt – teilweise in Echtzeit – und in dem eine der heftigsten Mordszenen der Filmgeschichte zu sehen ist, war lange ein Phantom des österreichischen Films. Nur ganz wenige hatten ihn gesehen und die, die dazugehörten, wurden nicht müde, von „Angst“ zu schwärmen (unter ihnen auch Extrem-Filmer Gaspar Noé, der ihn zu seinen Lieblingsfilmen zählt).

Nach einer kurzen, erfolglosen Kinoauswertung verschwand Kargls Meisterwerk in der Versenkung. In den 2000er-Jahren gab es zwar immer wieder kleinere DVD- und Blu-Ray-Veröffentlichungen, trotzdem blieb der Film weitgehend unbekannt. Nun ist er erstmals wieder, 40 Jahre nach der Uraufführung, auf einer österreichischen Kinoleinwand in neu restaurierter Fassung zu sehen.