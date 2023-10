Eine Lebensreise zu sich selbst

Wenn ich deprimiert bin, singe ich Lieder, um mir zu beweisen, dass das Leben nicht so schlecht ist“, schrieb ein Mädchen namens Joan Baez im frühen Teenager-Alter in sein Tagebuch. Als Halbmexikanerin fühlte es sich den weißen Kindern unterlegen. Doch bald nahm es eine Ukulele mit in die Schule und sang dazu mit seiner glockenklaren Stimme. Joan liebte es, im Mittelpunkt zu stehen: „Ich bin keine Heilige. Ich bin ein Geräusch“, notierte sie.

Mit „Joan Baez – I Am a Noise“ bringt das Regisseurinnen-Trio Karen O’Connor, Miri Navasky und Maeve O’Boyle ein neues Porträt der Folksängerin und -gitarristin, Bürgerrechtlerin, Pazifistin und Künstlerin ins Kino. 1941 in New York City geboren, stieg Joan Baez bereits mit 18 Jahren zum Star auf. In der Folge wurde sie die wichtigste Künstlerin, die aus der amerikanischen Folkmusik-Bewegung der späten 1950er- und frühen 1960er-Jahre hervorgegangen ist. Doch ihr Leben war immer auch von Problemen überschattet. Schon sehr früh litt sie unter Panikattacken und Depressionen, spürte oft eine große Dunkelheit in sich.