„Miss Novak ist eine wahrhaft Gläubige“

Viel zu tun hat Miss Novak nicht bei ihrem bösen Werk: Ein paar Stehsätze, ein paar laminierte Bildchen, die Eltern sind von der Sinnhaftigkeit ihres Fachs „Bewusste Ernährung“ überzeugt und die Schuldirektorin sowieso. Miss Novak (abgründig: Mia Wasikowska) verteilt ihre Gunst manipulativ per Fastentee und Illusion von Konsumbewusstsein und Stärke – den Rest erledigen die Opfer per Gruppendruck quasi selbst. Hellhörig wird das Umfeld erst, als die jungen Menschen beinahe zu essen aufhören. Und dann ist es schon zu spät: Die reichen Eltern der Elite-Schüler:innen sind völlig hilflos. Jessica Hausners Inszenierung arbeitet wie immer mit strengen Farb-Welten, in ihrem „Club Zero“ geht es weniger ums Essen als um Kontrolle.