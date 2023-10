Widerstand, Erinnerung, Neuerfindung

Seit der 1959 erfolgten Machtübernahme Fidel Castros auf Kuba versuchten die USA weitere kommunistische Regimes in Lateinamerika zu verhindern und wurden mit Unterstützung ihres Geheimdienstes und finanzieller und politischer Einflussnahme auch in Chile aktiv. Sie unterstützten den Wahlkampf der Christdemokratischen Partei Chiles und im September 1964 gewann deren Spitzenkandidat Eduardo Frei Montalva die Präsidentschaftswahlen.

Als Folge der von Frei durchgeführten Modernisierung von Staat, Bildung und Verwaltung entwickelte sich ab Mitte der 1960er eine lebendige nationale Filmkultur, die als Nuevo Cine Chileno bekannt wurde: An der Universität von Chile wurde eine Abteilung für Experimentalfilm gegründet, an der Katholischen Universität in Santiago de Chile entstand ein Filminstitut. In dieser Zeit entwickelten sich die Karrieren junger Regisseure wie Raúl Ruiz, Patricio Guzmán, Aldo Francia, Helvio Soto und Miguel Littín und es entstand ein neues Genre, das von gesellschaftlichen und politischen Strömungen der Zeit inspiriert war: der Dokumentarfilm.