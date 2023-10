Neuer Roman von Daniel Kehlmann: Der Mann mit dem perfekten Alibi

Daniel Kehlmann, geboren 1975, ist Autor von Bestsellern wie „Die Vermessung der Welt“ oder zuletzt „Tyll“ und lebt in BerlinDer in Wien aufgewachsene Georg Wilhelm Pabst brachte Hollywood-Diva Greta Garbo groß heraus (Foto: Heike Steinweg)

Unter den großen Filmemachern des frühen 20. Jahrhunderts ist er immer noch der größte Unbekannte: Georg Wilhelm Pabst, 1885 im böhmischen Raudnitz geboren, 1967 in Wien gestorben, dazwischen bei über 30 Filmen als Regisseur in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Italien und Österreich tätig.

Zu seiner Glanzzeit war er eine internationale Größe, ein „Don Quichotte des Films“ (Hans Sahl). Schon in den 1920er-Jahren, zur Zeit des Stummfilms noch, hat er Greta Garbo groß herausgebracht; hat mit „Geheimnisse einer Seele“ den ersten psychoanalytischen Film gedreht und mit „Die Büchse der Pandora“ die US-amerikanische Schauspielerin Louise Brooks zum Fashion-Idol und berühmtesten Bubikopf aller Zeiten gemacht.

Auch den Übergang zum Tonfilm, den er mit Enthusiasmus begrüßte, meisterte er spielend. Pabst hatte ein Gespür für angesagte Stoffe. 1930 beispielsweise wollte er die „Traumnovelle“ verfilmen. Deren Autor, Arthur Schnitzler, schrieb dazu in einem Brief, er stehe gerade mit einem „Abgesandten des Papst“ in Verhandlung: eine Fehlschreibung, die nicht von ungefähr kommt, denn G.W. war wegen seiner politischen Gesinnung als der „rote Pabst“ bekannt.