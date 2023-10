"Aussagenotstand": Mit welcher Strategie sich Sebastian Kurz vor Gericht verteidigen will

Im Präsidium des Wiener Straflandesgerichts werden dieser Tage für Medienvertreter Eintrittskarten an Halsbändern vergeben. Der große Schwurgerichtssaal ist seit Wochen komplett "ausreserviert". Kein Wunder: niemand Geringerer als der ehemalige ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz wird auf der knarzenden Anklagebank Platz nehmen müssen.



Ihm gegenüber ein Vertreter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Die Behörde wirft Kurz, dessen Kabinettschef Bernhard Bonelli und der ehemaligen stellvertretenden ÖVP-Chefin und Casinos Austria-Vorständin Bettina Glatz-Kremsner das Delikt der falschen Zeugenaussage vor.

Kurz, so die WKStA in ihrem 108 Seiten starken Strafantrag, habe vor dem parlamentarischen Kontrollgremium dreimal gelogen.

Erstens habe er seine Involvierung in die Bestellung seines Vertrauten Thomas Schmid zum ÖBAG-Vorstand geleugnet.

Zweitens habe er seine Interventionen bei der Nominierung von ÖVP-Spendern für den ÖBAG-Aufsichtsrat (sie kontrollieren Thomas Schmid) weggelogen.

Und drittens habe er seine Kenntnis über eine zwischen FPÖ und ÖVP ausgepackelten Postenschacher-Liste für wichtige Staatsorgane wissentlich falsch dargestellt (einen detaillierten Bericht finden Sie hier).

Kurz, so die WKStA, habe vor den Parlamentariern nicht deshalb die Unwahrheit gesagt, um strafrechtlicher Verantwortung zu entkommen (was als Aussagenotstand straffrei wäre), sondern um sich politischer Kritik zu entziehen. Und er habe all das nur deshalb getan, weil er nicht habe wissen können, dass Thomas Schmids legendäre Chats ("Kriegst eh alles, was Du willst") eines Tages wiederhergestellt und dieser selbst als Kronzeuge reinen Tisch machen könnte.

Sebastian Kurz geht nun in die Offensive. Er legte Medienvertretern erstmals die "Gegenäußerung zur Anklage" seines Anwalts Otto Dietrich vor. Sie wird den Prozess spannend machen. Denn Kurz greift in dem Schriftsatz nicht nur die Staatsanwaltschaft an ("bloße Anhäufung von Scheinargumenten"), die er einmal als "rotes Netzwerk" verunglimpfte. Er zieht auch - durchaus geschickt verpackt - eine neue Karte: Er erwähnt erstmals den "Aussagenotstand". Das ist beachtlich, weil er ja stets behauptet hat, vor dem U-Ausschuss nicht gelogen, sondern - im Gegenteil - wahrheitsgemäß geantwortet zu haben.

Wie lautet also die Verteidigungsstrategie von Kurz?

Erstens: Die WKStA arbeite nicht objektiv. Sie würde bei anderen Politikern Verfahren wegen angeblich falscher Zeugenaussagen einstellen, bei ihm jedoch nicht. Sogar ein Sachbearbeiter der Anklage, Gregor Adamovic, habe einmal bei einem U-Ausschuss unrichtig ausgesagt und sei nicht verfolgt worden. Tatsächlich hatte sich Adamovic in einem nebensächlichen Detail bei einer Aussage geirrt und diesen Irrtum selbst richtiggestellt. Kurz geht also den Staatsanwalt persönlich an.

Zweitens: Kurz greift die Opposition an. "Es war ein politisch motiviertes Vorgehen, das zum Strafantrag geführt hat". Die böse Opposition habe Kurz in Widersprüche verstricken wollen, mit "unterstellenden" Fragen. Und weil die ganze Anklage nur auf Luft gebaut sei, habe die WKStA den Strafantrag "überlang begründet, weil sie sich offenbar bewusst ist, dass die Vorwürfe gegen Sebastian Kurz in Wirklichkeit überhaupt nur mit einer tendenziösen Interpretation von selektiv ausgewerteten und zusammengestellten Chats erhoben werden können".

Eine Art Verschwörung also von Opposition und Justiz gegen den erfolgreichen Kanzler.

So weit, so bekannt. Doch nun lässt Kurz-Verteidiger Otto Dietrich noch ein Argument aufblitzen: den Aussagenotstand. Eine falsche Zeugenaussage sei dann nicht strafbar, so sagt das Gesetz, wenn sie der Beschuldigte in der Absicht getätigt habe, strafgerichtliche Verfolgung von sich fernzuhalten. Schon Johann Fuchs, Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien - der vor dem U-Ausschuss gelogen hatte - hatte sich auf diesen Paragrafen berufen. Er darf nun, obwohl er Akten heimlich fotografiert und vor den Volksvertretern gelogen hatte, weiter sein hochsensibles Amt ausüben. Er wurde ja freigesprochen.

Kurz macht sich ähnliche Hoffnungen. Sein Anwalt schreibt in advokatorischer Vorsicht: "Die Voraussetzungen des § 290 StGB (Aussagenotstand) sind jedenfalls gegeben, sofern der Tatbestand der falschen Zeugenaussage objektiv und subjektiv tatsächlich erfüllt würde".

Denn, so Kurz: die WKStA hatte schon einige Strafverfahren eingeleitet und die Opposition wollte ihn durch ihre fiese Fragerei strafgerichtlicher Verfolgung aussetzen. Zudem habe er bei seiner angeklagten Aussage vor dem U-Ausschuss am 24. Juni 2020 ja schon gewusst, dass bei Thomas Schmid Chats beschlagnahmt wurden. Das sei bereits am fünften Juni im Profil gestanden.

Kurz könnte also einwenden, dass er schon ahnte, dass die Inseratenaffäre auf ihn zukommen werde und man seine Interventionen für Schmid als Gegenleistung für dessen mittlerweile eingestandene Untreue mit Steuergeldern für Kurz bewerten könnte.

Der Kurz-Prozess ist für mehrere Tage angesetzt. Aber Richter Michael Radasztics könnte das Verfahren binnen weniger Minuten beenden. Er müsste Kurz nur fragen, ob er in der "Absicht, sich strafgerichtlicher Verfolgung zu entziehen, vor dem U-Ausschuss gelogen hat". Wenn Kurz die Frage mit "Ja" beantwortet, wird er freigesprochen - als Lügner. Kurz wäre unbescholten.

Die WKStA hätte damit allerdings ein neues Indiz für das viel größere Verbrechen, das sie in den nächsten Jahren aufgrund der Aussage von Thomas Schmid anklagen könnte: Untreue von Millionen an Inseraten-Steuergeld, um damit Boulevardmedien dazu zu bringen, Kurz an die Macht zu schreiben. Also Bestechung.

Die Jokerkarte des "Aussagenotstands" könnte Kurz also in diesem Prozess helfen - aber ihm im nächsten, politisch viel wichtigeren Verfahren zum Verhängnis werden. Mühle auf. Mühle zu.