Wie bringt man sozial benachteiligte Schüler an Top-Unis? Dieser Schuldirektor weiß es

Wir erklimmen den Berg zur Universität“, lautet das Motto der öffentlichen Schule King Solomon Academy in London. Vor etwas mehr als 15 Jahren gründete der damals 29-jährige Max Haimendorf eine Schule, die Kindern aus einem damals besonders benachteiligten Viertel bessere Bildungschancen ermöglichen sollte. Haimendorf, ein Absolvent der Elite-Universität Oxford und selbst erst drei Jahre Lehrer, war der mit Abstand jüngste Schuldirektor in England. Heute kommen internationale Delegationen, um von seiner Schule zu lernen. Auf Einladung des Wiener Bildungsstadtrats Christoph Wiederkehr (Neos) sprach Haimendorf vergangene Woche in Wien darüber, wie sogenannte Brennpunktschulen zu Vorzeige-Lernorten werden können – mit viel Autonomie, Kreativität, aber auch mit Verboten.